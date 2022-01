L'accostage, en front de mer de Ouistreham

Mon choix s’arrête sur L’accostage, en front de mer et juste en face de la maison du tourisme. L’établissement est grand et dispose d’une terrasse où l’ensoleillement est maximum à cette heure de la journée. Je suis la première cliente du service.



Carpaccio de St-Jacques

A la carte, L’accostage propose des classiques : produits de la mer, pizzas, galettes, omelettes, salades et quelques viandes grillées. J’hésite entre un magret sauce miel servi avec un gratin dauphinois (15,50€) ou la formule midi (19,50€ pour une entrée, une salade une galette ou une omelette en guise de plat, suivi d’une crêpe ou d’un café). Cette deuxième option remporte finalement mes suffrages.

Je débute mon repas par un carpaccio de coquilles Saint-Jacques. L’assaisonnement, un mélange d’huile d’olives et de citron, sonne juste. Je poursuis le déjeuner par une salade de chèvre chaud. Les proportions sont idéales et le chef n’a pas été chiche sur les noix. Bon point.

J’achève cet instant gourmand par un café. Depuis mon arrivée, il y a à peine une heure (signe d’un service efficace), la terrasse s’est remplie. seul petit bémol : un supplément pour cette terrasse extérieure qui me semble mal venu.

Pratique. L’accostage Esplanade Lofi à Ouistreham. Tél. 02 31 97 05 23.