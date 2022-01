Dans sa bulle, le Caennais Tébo est un concentré de talents

“Et surtout, toujours un carnet pour noter mes idées. J’ai arrêté les feuilles volantes et les sets de table dans les restaurants !”, s’amuse t-il.

Père de Samson et Néon, d’Alice au pays des singes ou encore du célèbre Captain Biceps, il est 100% Caennais. “J’ai fait toute ma scolarité ici. Mais je n’ai pas mon bac. J’ai appris tout seul”, précise t-il.

De la bande dessinée à la télévision

Pour percer dans le milieu, il a fallu à Frédéric Thébault un soupçon de chance, il s’est fait remarqué en 1997 en Suisse par le directeur de collection de l’éditeur Glénat (ce qui lui a ouvert la porte du magazine Tchô), et surtout, une bonne dose de détermination.

“J’ai travaillé pendant des années à améliorer mon dessin”. Un coup de crayon précis et rond, qui n’a pas grand chose à voir avec la passion de ses débuts, les super-héros que sont les X-Mens, et un humour espiègle, parfois gentiment gras. “On m’a pris pour un scato”, s’amuse celui qui est aussi l’illustrateur de l’ouvrage In caca veritas - Le livre de tous les besoins.

Copain des dessinateurs Zep et Gotlib, Tébo prend un virage dans sa carrière en 2010 quand Samson et Néon puis Captain Biceps séduisent tellement qu’ils quittent le papier pour gagner le petit écran, notamment les chaînes diffusée sur France 3, Canal J et Gulli. Depuis, les projets s’enchaînent : la diffusion d’une nouvelle série, César et Capucine (les noms de ses deux chérubins) doit démarrer sur la chaîne France 5, dans les mois à venir.