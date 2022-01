Bouygues déploie sa 4G en Normandie

Après Orange il y a quelques semaines, c'est au tour de Bouygues d'activer la 4G en Normandie. Une large partie du Calvados et de la Seine-Martiime, une partie de la Manche et de l'Orne seront ainsi couvertes par ce réseau mobile plus rapide et plus fluide que la 3G+. Une condition pour en bénéficier, avoir un mobile compatible avec la 4G.

Découvrez sur la carte ci-dessous les zones qui seront couvertes en Normandie au 1er octobre prochain.