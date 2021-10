Les sorties ciné de la semaine

Robin des Bois: réalisé par Ridley Scott avec Russell Crowe et Cate Blanchette

Ne vous attendez pas à retrouver l'histoire édulcorée de Robin des bois avec ce film de Ridley Scott. L'histoire principale est conservée c'est à dire un humbre archer qui entre en résistance face au prince Jean qui a pris la couronne du roi Richard. Les effets spéciaux et les scènes de combat sont impressionnantes. On apprécie comme d'habitude le charisme et le jeu de Russell Crowe...

Par contre, à l'avis de certains spécialistes, il manque un réel souffle à cette adaptation, on n'adère pas toujours facilement à l'histoire qui a déjà été traitée de nombreuses fois au cinéma.

Crazy Night: de Shawn Levy avec Steve Carell et Tina Fey:

Pour tenter de rompre la routine qui s’installe dans leur couple, Phil et Claire Foster décident de passer une soirée extraordinaire dans le restaurant le plus en vue de Manhattan. Sans réservation, ils n’ont d’autre choix que de se faire passer pour un autre couple, les Triplehorn, afin d’obtenir une table... C'est là que tout dérape car ils sont poursuivis par des gansters.

L'histoire est assez classique, rien de transcendant. Par contre le jeu de Steve Carell est réellement drôle et souvent absurde. L'histoire est bien menée, ce qui en fait une bonne comédie familiale.

En bref, en sortie dans les salles de Normandie cette semaine: Freddy les griffes de la nuit : remake presque 30 ans après du premier freddy