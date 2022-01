A Rouen , 10 000 étudiants ont reçu leur Welcome Box

Testée et approuvée l'an dernier, "My welcome Box" revient cette année dans les mains des étudiants rouennais. 10 000 exemplaires ont été distribués cette semaine sur différents sites étudiants.

Ce kit de rentrée, imaginé et développé par un étudiant de Rouen Business School, contient un cahier, des pastilles rafraîchissantes et un livret. Ce dernier comprend des offres de partenaires nationaux et locaux.

Les étudiants qui n'ont pas eu My Welcome Box peuvent télécharger le livret promotionnel sur le site internet homonyme.