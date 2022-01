les 613 gendarmes de la Manche ont un nouveau commandant : Le colonel Arnaud Girault.

Arrivé le 1er août dernier dans la Manche, le commandement du groupement de gendarmerie départementale de la Manche, lui a été officiellement remis ce jeudi 19 septembre, lors d’une prise d’arme, par le Général François-Xavier Bourges, commandant la région de gendarmerie de la Basse-Normandie en présence de la Préfète de la Manche, Danièle Polvé-Montmasson notamment.

Le colonel Arnaud Girault, arrive de l’Ecole des Officiers de la Gendarmerie nationale de Melun, où il a commandé durant deux ans un groupement d’instruction.

Le nouveau patron des gendarmes de la Manche souhaite privilégier la concertation avec ses hommes, et poursuivra activement la lutte contre l’insécurité routière (vitesse, alcool...) contre les stupéfiants et les missions de sécurité liées au 70ème anniversaire du Débarquement allié et aux Jeux Equestres Mondiaux qui se dérouleront en 2014.

Le colonel Arnaud Girault est le nouveau patron des gendarmes de la Manche