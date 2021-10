L'univers de Maguy Marin

De la “non-danse”

Ancienne élève de Maurice Béjart, Maguy Marin est une chorégraphe aux sensibilités exacerbées. De 1974 à 1977, elle danse pendant trois ans au Ballet du XXe siècle sous la direction de Maurice Béjart.

Dans May B, la chorégraphe s'est inspirée de l'univers de Beckett : la compagnie s'emporte, s'alerte, s'attend, se contredit, vêtue de fichus frustres. L'œuvre magistrale a marqué l'histoire de la danse et fait plusieurs fois le tour du monde.

Le second rendez-vous, Turba, est une pièce de “non-danse” construite autour du poème de Lucrèce, “De la nature des choses”. Il en ressort des scènes où se mêlent les couleurs, une certaine confusion et dans lequel le mot “turba” prend tout son sens.



