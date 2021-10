Venez découvrir la jungle !

Voyage numérique

Rassurez-vous, nul crocodile ne croisera votre chemin sur les trottoirs de la ville, l'exposition est totalement virtuelle. A l'aide de données fournies par le CNRS, la société caennaise PostHuit a reconstitué un km2 de jungle tropicale guyanaise en 3D sur une table tactile. L'exposition intitulée “Jungle” permet à chaque visiteur de se plonger au cœur des arbres et espèces animales qui peuplent la jungle amazonienne. Bien plus qu'une exposition, il s'agit là d'un véritable voyage numérique ludique et didactique qui réveille la curiosité du public et l'envie d'en savoir plus sur la biodiversité. L'ambition est de transcender la relation unique qui lie les êtres vivants entre eux et avec leur milieu.

Exposition : Les Conteneurs, Cours Caffarelli (face au Cargö). Entrée gratuite. Le mercredi et samedi de 13 h à 18 h. Le dimanche de 10 h à 18 h.

Tél. 02 31 06 60 53.



