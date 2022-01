Pierre Ragues termine en première position sur le podium, avec son coéquipier Nelson Panciatici. "Les mots ne suffisent pas pour exprimer à quel point c'est spécial d'être en haut du podium aujourd'hui et de célébrer la première victoire de Signatech-Alpine cette saison et la première d'Alpine depuis 1978. Ce fut une course fantastique et je suis si fier de faire partie du résultat", commente t-il.