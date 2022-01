Départ à 19h30 pour la course "jeunes". Puis, départ à 20h toujours Cours Clémenceau, pour 6 ou 11 kms. La course consiste à relier les principaux monuments d’Alençon, en prélude au "week-end du patrimoine".

Départ et arrivée devant la Halle aux Toiles (cours Clemenceau), après un passage par l’îlot Aveline (médiathèque, Conservatoire), la Halle au Blé, l’hôtel-de-ville (traversé au rez-de-chaussée), le parc des Promenades, les ruelles de Saint-Léonard, Montsort, le monument Leclerc, la basilique, le jardin d’Ozé, la maison de Sainte-Thérèse, la préfecture (traversée), l’hôtel du Département.

Pour la 1ère fois, la course traversera l'hôtel de ville, même si le passage est un peu étroit! D'autant qu'un millier de concurrents sont attendus. Les retardataires peuvent s'inscrire jusqu'à demain 19h30. Mais attention, passé ce jeudi soir, l'inscription coutera 2 euros de plus!

Le retrait des dossardsse fera vendredi 13 septembre à partir de 17h à la Halle aux Toiles.

Laurent Rebours, président du comité d'organisation des "Galopades":

Alençon : les 5èmes Galopades du Patrimoine Impossible de lire le son.

Attention, en raison de la course et du nombreux public, la circulation automobile sera impossible (par arrêtés municipal et préfectoral) dans le centre-ville d'Alençon, de 19 h 30 à 21 h 30.