Caen vend les animaux de la Colline aux Oiseaux !

"Ville de Caen vend un mouton avranchinais, deux moutons du Cotentin, mâle et femelle, et deux chèvres naines" : l'annonce est tout ce qu'il y a de plus sérieuse. La municipalité se sépare de ces animaux du parc de la Colline aux Oiseaux, et demande aux personnes intéressées de proposer des prix avant le 7 octobre 2013 à cette adresse :

Jean-François STEPHAN

DECV - 18 rue de la Cotonnière – 14000 CAEN

Tél. : 06 27 77 85 88



Le meilleur offrant emportera la vente. Les personnes retenues seront averties et pourront venir chercher leur animal au parc de la Colline aux Oiseaux avant le 19 octobre 2013.