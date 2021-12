Collision mortelle aux Minquiers : du sursis pour le commandant et son second

Le commandant d'un ferry rapide et son second ont été respectivement condamnés à 18 et 12 mois de prison avec sursis ce mercredi 11 septembre par le tribunal correctionnel de Coutances après la mort d'un pêcheur de 42 ans dans une violente collision entre le ferry et un caseyeur granvillais au large de Chausey.

Lors de l'audience du 26 juin dernier, le parquet, jugeant la vitesse du ferry "totalement inappropriée" en raison de la brume ce jour-là, avait requis trois ans de prison dont un ferme contre le marin aux commandes du Condor Ferry, âgé de 59 ans.

Il avait aussi requis trois ans dont six mois ferme contre son second, âgé de 48 ans. Le commandant du ferry a également été condamné à cinq ans d'interdiction d'exercer sa profession.