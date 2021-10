Sortir en région du samedi 8 et dimanche 9 mai

Dans la Manche :

Samedi, soirée concert au Normandy à Saint-Lô avec la venue de 3 groupes à partir de 20h30 : The Lanskies, Belone et Da Brasilians, groupe qui se fait rare sur scène.

C’est samedi que débute la 29e édition du festival "Jazz sous les Pommiers" à Coutances. Vous pourrez notamment applaudir entre 15h30 et 0h30 Melody Gardot, Naby et Empirical.

Trois concert sont prévus samedi soir à la salle des Fêtes de Cherbourg-Octeville. Vous retrouvez notamment le groupe A Fond d’Cale qui se produira à partir de 21h.

C’est la fête de la Mer à Agon-Coutainville samedi. Au programme : démonstrations nautiques, régate de catamarans, dégustations de fruits de mer, expositions sur les pêcheries, marchés de la mer et chants marins.

Samedi, à l’hippodrome de Graignes, journée exceptionnelle. En plus des 7 courses hippiques qui sont prévues, un grand défilé de mode avec des tenues de ville, chapeaux, maillots de bain, lingerie fine, robes de mariée et une course aux oeufs en chocolat pour les enfants sont organisés. Début des opérations à 13h15.

Ce week-end, suite et fin du Tour de la Manche cycliste. Samedi se déroulera la 4e étape de 157,4 km entre Agon-Coutainville et Pontorson qui passera par Montmartin-sur-Mer, Bréhal et Avranches. Départ à 13h30 et arrivée prévue à 17h17. Et dimanche, 5e et dernière étape du Tour. Départ à 11H30 à Pontorson et arrivée à Granville prévue pour 14h46. Cette étape de 138,6 km passera par Pontabault, Reffuville, St-Jean le Thomas, Carolles et Jullouville.

La 4e édition de "Presqu’île en fleurs" se déroulera ce week-end au château des Ravalet. Cette manifestation botanique est placée cette année sous le signe de la rose. Environ quarante pépiniéristes seront présents et de nombreuses animations sont prévues.

C’est dimanche à 8h30 que débutera le 13e marathon du Mont Saint-Michel. Le départ de cette épreuve de 42,195 km aura lieu au port de la Houle à Cancale.

Enfin, le Tournoi des 10 000 crampons aura lieu dimanche. Plus de 1000 jeunes sont attendus pour ce tournoi de football régional organisé par le FC Saint-Lô près de 350 matchs seront disputés.

Dans le Calvados :

Samedi, au Big Bang Café d’Hérouville Saint-Clair, soirée solidarité en faveur de l’association Hérouville-Tikhvin. Deux artistes sont au programme : Anne Flore et La Tchoucrav’. Début de la soirée à 20 heures.

Au Cargö, la Tokyo Decadance aura lieu samedi soir. Au programme de cette Manga Party : des concerts, expos, origamis géants, cosplay et des DJs. La soirée commence à 22h30.

A 15 heures samedi, au terrain de football de Cormelles, demi-finale de la coupe de France de football en entreprise. L’équipe de PSA Cormelles reçoit Marseille Crudeli pour un match historique.

Les virevoltés reviennent pour la 6e année consécutive à la Halle à Vire. Deux groupes se produiront en concert gratuit samedi à partir de 22 heures : Chocolate Donuts et The Shellys.

Ce week-end vous pourrez assister à la 1e édition de "La vie au jardin" à Ifs entre 9h30 et 18h30. Présence d’une foire aux plants, pépinières, marché aux fleurs, divers exposants, atelier de jardinage pour enfants et conférences. De nombreux cadeaux seront à gagner.

Au Parc des Expositions de Caen se tient ce week-end le salon des Antiquaires. Une centaine d’exposants seront présents de 10h à 19h30.

Le SHR Bayeux-Trévières organise ce week-end un concours de sauts d’obstacles à la ferme de Sully à Bayeux. Le Pro 2 Grand Prix aura lieu le dimanche.

Dimanche, première édition d’ "Hérouville dans la course". 3 distances sont au programme et les courses sont ouvertes à tous. Premier départ à 9h30.

A l’hippodrome de Vire, dimanche, courses de trot à partir de 13h30.

Enfin, dans le cadre de la clôture du festival "Passages de témoins", vous pourrez assister à la Halle aux Granges à Caen à un spectacle de danse dimanche dès 19 heures.