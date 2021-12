Un nouveau CFA dans les Hauts de Rouen en 2016

A deux pas du siège du Rouen Hockey Elite et de l'école des Beaux Arts (ESADHAR), nouvelle version. La Ville de Rouen va lui céder prochainement un terrain de 6.000 m2, laissé vacant par la destruction d'anciens immeubles "Verre et acier". Ne restera plus qu'à construire le bâtiment de 3;500 m2.

Avant d'en arriver là, la CMA a dû commencer par faire le ménage dans sa propre maison. "Pour obtenir la confiance du Conseil régional et de l'Etat, qui financent 80?% du coût du chantier (de 10 millions d?euros au total), il a d'abord fallu redresser économiquement la chambre, que j'ai reprise dans un état catastrophique", raconte Dominique Moulard, son président. "Tout le monde, tous les élus ont fait corps pour y parvenir". Licenciements et mesures d'économies : cela passait par une cure d'austérité. Et par l'abandon, évidemment, du projet démesuré de nouveau CFA évoqué par la présidence précédente.

"Ouvert sur le quartier"

Début 2016, l'actuel Centre de formation des apprentis de la route de Bonsecours, "vétuste et dont les locaux ne donnent pas envie aux parents d'y inscrire leurs enfants", fermera donc ses portes. Le demi-millier d'apprentis prendront alors la direction des Hauts de Rouen, dans un édifice "jouant sur la transparence, car je le veux ouvert sur le quartier. J'espère qu'on donnera ainsi envie à certains jeunes de venir apprendre les métiers de la boulangerie, de la boucherie ou de la fleuristerie". Dominique Moulard est confiant: "J'ai toujours cru dans le renouveau des Hauts de Rouen".