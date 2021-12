Maison squatée : le tribunal requiert l'expulsion à Caen

Pas moins de 11 familles y ont élu domicile depuis la fin du mois de juin. Le Collectif 14 pour le respect du droit des étrangers qui les soutient dans ce dossier, avait lancé une requête pour faire annuler le premier avis d'expulsion. Le tribunal a donc décidé de le confirmer.

Des membres du Collectif 14 et les familles ne semblent pas décidé à quitter les lieux. Des dossiers ont été montés pour demander une derrogation auprès de la Direction départementale de la cohésion sociale, avec l'aide se Terre d'asile et de l'Association de Solidarité avec Tous les Immigrés. "Il faut maintenant attendre que la procédure d'expulsion suive son cours, notamment que le propriétaire Calvados Habitat récupère la délibération et la fasse valoir auprès d'un huissier", explique un militant. Aucune expulsion ne devrait intervenir d'ici 24 heures. Pour la suite, les familles sont dans le flou.

Une assemblée générale de la "lutte contre les expulsions" se tient tous les mardis et vendredis à 18h, au 202 rue de Bayeux.

