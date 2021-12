"On n'a gardé que les murs en béton, tout a été restructuré", explique l'architecte. Restructuré et agrandi : nouveau CDI, nouveau foyer, nouvelles salles informatiques, nouvelles salles de langues, mais aussi nouvelle cuisine, restaurant y compris, pour le primaire et la maternelle... ce qui a particulièrement séduit le nouveau recteur d'académie, dont c'était la première visite dans l'Orne.

3 ans de travaux, 8.3 millions d'euros d'investissement auront été nécessaires pour ces travaux.

Alain Lambert :

Le collège de Putanges rénové pour 8 millions d'euros Impossible de lire le son.

Pour le président du Conseil général de l'Orne, "une société ne peut pas avoir d'avenir si elle n'investit pas pour sa jeunesse. Pour apprendre, il est important d'être confortable dans les murs" :

Le collège de Putanges rénové pour 8 millions d'euros Impossible de lire le son.

L'Orne a investi 60 millions d'euros en 5 ans, dans la rénovation de ses collèges.