Accident à Heauville : 6 personnes blessées dont une grièvement

6 blessés dans un accident de la route ce dimanche 8 septembre, à 12h20, à Héauville sur la RD 37, sur la côte ouest du Cotentin.

La conductrice d’une voiture, âgée de 41 ans a été grièvement blessée. Elle a été héliportée vers le CHU de Caen.

Dans le second véhicule, trois adultes, un homme de 37 ans, deux femmes âgées de 28 et 24 ans, blessés légers, ils ont été transportés vers le centre hospitalier de Cherbourg. Il y avait aussi un garçon de 4 ans et un bébé de 7 mois, indemnes.

Une trentaine de sapeurs-pompiers des centres de secours de Beaumont-Hague, les Pieux, Portbail, Equeurdreville et Cherbourg étaient mobilisés sur cet accident de la circulation.