Un nouvel album en novembre pour Avril Lavigne

Pour cet opus, elle a collaboré avec son petit ami, Chad Kroeger, qui est aussi le chanteur du groupe Nickelback. L'album est co-produit par l'artiste, Kroeger, Martin Johnson et David Hodges. Il a été enregistré l'an dernier au studios Henson. Deux singles sont déjà sur internet : "Here's to Never Growing Up" et "Rock N' Roll".

Ce cinquième album d'Avril Lavigne succédera à "Goodbye Lullaby", paru en 2011.

Tracklisting :

Rock N' Roll?

Here's To Never Growing Up?

17?

Bitchin' Summer?

Let Me Go" - feat. Chad Kroeger?

Give You What You Like?

Bad Girl" - feat. Marilyn Manson?

Hello Kitty?

You Ain't Seen Nothin' Yet?

Sippin' On Sunshine?

Hello Heartache?

Falling Fast?

Hush Hush

(Avril Lavigne, Avril Lavigne, sortie le 5 novembre 2013, Epic Records. Site : www.avrillavigne.com)