Baseball : Rouen a rendez-vous avec son étoile

Car en finale du championnat Elite, Sénart et Rouen sont à égalité une victoire partout après le premier "round" en région parisienne le week-end dernier. Une opposition qui commence d’ailleurs à prendre des airs de "classico" du baseball français, car c’est la 4e fois que les deux clubs s’affrontent en finale (2013, 2012, 2008 et 2007). A chaque fois, Rouen s’est imposé.

Match de référence

Samedi 31 août, sur le terrain de Sénart, le premier match fut à la faveur, écrasante, des Huskies, vainqueurs 10-2. "On a réalisé un match parfait. Agressifs et intelligents en attaque, solides en défense derrière, et un extraordinaire Owen Ozanich" au lancer, estime Xavier Rolland, le président du club rouennais. Mais le dimanche fut plus tendu, Sénart dictant son rythme, bien déterminé à se battre. Et cela a payé, l’équipe francilienne remportant le match 2 sur le score de 2-1.

Pratique. Match 3, samedi 7 septembre à 16h, au stade Saint-Exupéry, à Rouen. Match 4, dimanche 8 septembre à 11h, même lieu. Match 5 (si nécessaire), à 14h, même lieu.