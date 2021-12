Le Havre : un plaisancier est porté disparu

Depuis le mercredi 4 septembre au soir, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg a lancé d'importantes recherches pour tenter de retrouver un plaisancier parti seul à bord d'un voilier de 7,5 mètres, au départ du Havre. C'est aux alentours de 21h que sa femme a donné l'alerte, n'ayant plus de nouvelles de sa part. Le plaisancier est parti depuis le port de plaisance du Havre et aurait dû y revenir avant 20h.

Le CROSS Jobourg a mobilisé des moyens nautiques et aériens au large du Havre pour chercher le plaisancier. En parallèle, des patrouilles terrestres ont été mises en place par la police et la gendarmerie.

Sans aucun résultat concluant, les recherches ont été suspendues dans la nuit de mercredi à jeudi 5 septembre vers 1h30 du matin. Elles ont repris ce jeudi matin avec l'hélicoptère de la Marine nationale basé à Cherbourg.