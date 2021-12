Fitness : dans les salles rouennaises, le réconfort... par l'effort

C’est la rentrée. Souvent, les muscles sont flapis, les ventres ramolis, les mollets flasques. Il est l’heure de redynamiser tout ça ! Certains courent, d’autres pédalent, et d’autres encore préfèrent le cadre de la salle de sport. L’agglomération compte une quinzaine de ces temples du fitness, si propres à la vie urbaine, où l’activité physique est pratiquée sur machines ou tapis. De la zumba festive au “soulevé de poids”, tout le monde peut y trouver son compte.

"Bon pour le corps, bon pour la tête"

Direction la salle “Moving”, place Saint-Marc, l’une des plus anciennes de Rouen. Ouvert il y a vingt-cinq ans, l’endroit ressemble à une usine à muscles, fréquentée par des hommes et des femmes de tous les âges, et une clientèle importante de médecins ou d’étudiants en médecine du CHU voisin. Ici, ce sont pas moins de 50 cours collectifs qui sont proposés par semaine. La piscine, vidée de son eau car pas assez attractive, abrite désormais une trentaine de vélos “cardio trainer” (appelés RPM, pour Raw Power in Motion). Dans la salle d’à-côté, des dizaines de machines de musculation côtoient vélos en tous genres et tapis de course. Un peu plus loin, on découvre un sauna et un hammam.

“C’est bon pour le corps, bon pour la tête. On ne devrait pas être taxés à 19,6 %. Dans certains pays, les cours sont même remboursés par la sécurité sociale”, persifle Marc Grizel, le patron de la salle. Si la France est très en retard par rapport à d’autres pays, les jeunes adultes apprécient de plus en plus les salles de sport pour leur côté personnalisable et “professionnel”. Ainsi, celle de la place Saint-Marc emploie des coachs certifiés et des “masters trainer”. “Ce qui marche fort en ce moment, ce sont les programmes en petit groupe, à 8 ou 10 maximum”, note Marc Grizel. Le coaching personnalisé serait également en plein essor, même s’il coûte bien entendu plus cher.

Les activités ludiques séduisent également, à l’image de la très populaire zumba, mais aussi du “body jam”. “Cela plaît car il y a de la danse, de la musique et on ne se prend pas trop la tête”.

Les femmes en force

Environ 60 % des adeptes du fitness sont des femmes. A Rouen, la petite salle “Lady Fitness” s’est engouffrée dans ce créneau il y a un an. Interdit aux hommes (sauf deux coachs !). Dix-huit machines spécialement conçues pour ces dames permettent de tonifier les différentes parties du corps. Ici, chacun glisse une ceinture cardiaque avant de s’agiter. Elle permet d’ajuster au mieux l’effort aux besoins. Les séances durent 45 minutes et permettent de toucher à tout, sous l’oeil bienveillant du coach. Le discours se porte sur le champ de la santé : on parle de suivi cardio, de réglage nutritionnel ou de coaching minceur, avec programmes spéciaux “cuisses galbées” ou “fesses fermes”.

“Pourquoi une salle 100 % femmes ? Beaucoup préfèrent rester entre elles. Elles se confient, se lancent des challenges, se défient”, indique Martine Fel, la gérante de la salle située à deux pas de la faculté de droit Pasteur. Le fitness, oui, mais par plaisir.

