La tournée et les concerts 2013 de Mylène farmer

Après Paris-Bercy, où elle se produira du 7 au 21 septembre, Mylène Farmer passera par Genève les 18 et 19 octobre, et Bruxelles les 13, 15 et 16 novembre, en plus des grandes villes françaises.

L'interprète va aussi mettre le cap à l'est à Minsk le 27 octobre, avant deux autres dates en Russie, à Moscou le 1er novembre et Saint-Pétersbourg le 4.

Chaque concert de cette star atypique, qui a su créer un univers bien particulier, intrigant et sulfureux, est un événement, tant celle-ci limite ses apparitions sur scène. "Timeless 2013" ne sera que sa sixième tournée en près de 30 ans de carrière.

La dernière, qui avait rassemblé 500.000 spectateurs en 2009, s'était achevée par deux soirées au Stade de France (80.000 places) près de Paris, où la chanteuse se produisait pour la première fois.

Ainsi, lors de la mise en vente des billets, il y a plus d'un an, 156.000 places se sont envolées en quelques heures. Depuis, plus de 400.000 billets ont été écoulés pour les 36 dates programmées.

Petite déception pour les fans, elle fera relâche le 12 septembre, le jour de son 52e anniversaire.

La chanteuse jouera pour la première fois devant son public les chansons de ses deux derniers albums "Bleu Noir" (2010) et "Monkey Me" (2012).

Le premier voyait pour la première fois la star faire une infidélité à son pygmalion Laurent Boutonnat, au profit de collaborations avec Archive, Moby et RedOne, un collaborateur de Lady Gaga.

Le deuxième était au contraire un retour aux sources du son classique des années 80 qui a fait son succès, entre synthétiseurs et ballades au piano.

Samedi, l'égérie rousse apparaîtra-t-elle sur scène en blonde, comme elle se présente sur l'affiche de "Timeless 2013" ? Son show sera-t-il aussi spectaculaire que le précédent, conçu comme un voyage dans les ténèbres ?

Mystère. Comme à son habitude, la très secrète Mylène Farmer n'a rien laissé filtrer, voulant laisser la primeur de la découverte à ses fans, dont la ferveur confine parfois à la dévotion.

Les plus assidus campent déjà depuis un mois devant Bercy, afin de s'assurer d'être au premier rang pour admirer leur idole.

Ils postent régulièrement comptes-rendus des répétitions entendues de l'extérieur de la salle et informations glanées auprès de l'équipe sur les forums dédiés à la chanteuse, où l'excitation grandit de jour en jour.