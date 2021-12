100% Ouest : Les sorties d'albums à ne pas manquer !

L'heure de la rentrée à sonné, celle de nos artistes préférés aussi ! Chaque semaine 100% Ouest vous dévoile les sorties d'album à ne pas manquer.

3 ans après sa dernière galette, Patrice revient pour notre plus grand plaisir avec l'album "the rising of the sun". Le reggaeman propose un opus aux sonorités soul, blues avec un poil d'indie. Pour son 7'ème opus le sweaggae de la musique nous apporte une fraicheur particulière. COUP DE COEUR DE l'EMISSION.

On continue ?

Tal sort son 2ème opus annoncé par son tube de l'été, "Dance" en duo avec Flo Rida que vous avez découvert sur Tendance Ouest ! L'album s'appelle "à l'infini" dans lequel on retrouve une très bonne reprise de Jean-Jacques Goldman "pas toi" orchestrée par la jeune chanteuse de 23 ans.

Et on termine avec des guitares qui toussent ! Les Babyshambles publient aujourd'hui leur nouvel opus intitulé "Sequel to Prequel". Pete Doherty & sa bande reviennent après 6 ans d'absence avec des ballades un peu plus harmonieuses et moins soutenues que leur précédent opus.