La crème de cassis, un vrai délice !

Pour 3 litres de crème de cassis



Préparation : 20 mn

Cuisson : 5 mn

Macération : 72 h



1, 5 kg de cassis

1, 5 l de vin de Bordeaux

Le poids de jus en sucre

10 cl d’eau de vie de fruits



Cueillir les grappes de cassis à maturité en conservant le petit bois et les feuilles tendres. Rincer et laisser sécher.

Verser dans une grande jatte ou un pot en grès.

Les écraser grossièrement au pilon.

Recouvrir du vin de Bordeaux, couvrir d’un linge, et laisser macérer au frais au moins 72 h.

Ce délai passé, exprimer le jus des fruits au travers d’un tamis ou d’un linge fin. Peser le jus et ajouter le même poids de sucre.

Verser dans une bassine, porter à ébullition en ayant soin de bien mélanger. Laisser bouillir pendant 5 mn.

Retirer du feu et laisser tiédir.

Mettre en bouteilles tout en réservant dans le goulot 1 cm pour finir avec de l’eau-de-vie de fruits.

Bien fermer les bouteilles et les conserver dans un endroit frais hors de la lumière.

Cette crème doit reposer au moins 60 jours et se conserve très bien à température ambiante.