Un avant-goût de l'ultime saison de "How I Met Your Mother"

À partir du 23 septembre, les téléspectateurs sont invités au mariage de Barney (Neil Patrick Harris) et Robin (Cobie Smulders). Dans le trailer fourni par CBS, les futurs mariés se demandent d'ailleurs qui ruinera leur grande journée parmi leurs amis. Entre Liliy qui tente d'empêcher Ted de dévoiler ses sentiments à la mariée et Marshall qui rencontre toutes les difficultés à rejoindre en avion Long Island, le mariage risque d'être mouvementé.

Le soir du lancement, CBS diffusera deux épisodes de "How I Met Your Mother", "The Locket", qui racontera comment les protagonistes se rendront au mariage, et "Coming Back". Barney y apprendra le divorce de son frère.

La neuvième saison racontera surtout comment Ted Mosby a rencontré la mère de ses enfants, histoire qui tient en haleine les téléspectateurs depuis 2005.