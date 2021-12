Nos pronostics pour le Tiercé Quarté Quinté de ce dimanche 1er Septembre

Aujourd'hui le Tiercé, Quarté, Quinté+ se court à Longchamp. Dans la 4ème course, il y aura 16 partants sur 1400 mètres. Découvrez les pronostics d’Apollinaire : Pour le Tiercé, Quarté, Quinté+ du jour à Longchamp, dans la 4ème course, il y aura 16 partants sur 1400 mètres. La sélection d'Apollinaire : LE 9 AL SHAROOD 1 7 13 3 14 8 10 DEPART 15H08 Le départ est fixé à 15h08. Rendez-vous demain pour de nouveaux pronostics hippiques sur Tendance Ouest et sur tendanceouest.com.