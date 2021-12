Collecte de fournitures scolaires à Caen samedi

Samedi 31 août, des bénévoles des Restos du Cœur et les équipes des magasins Carrefour de Caen Côte de Nacre, Hérouville-Saint-Clair et Mondeville organisent une grande collecte de fournitures scolaires destinées à être redistribuées aux familles les plus démunies.