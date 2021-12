15ème course à la Bayeusaine dimanche

Plusieurs parcours vous sont proposés pour cette course où vous devez courir à 2, côte à côte, l'un sur vélo et l'autre à pied. Vous pouvez échanger de places à n'importe quel moment du parcours.

Il y en a 1 de 21,1km et l'autre de 12,3 km, et pour la 1ère fois, une course jeunes (14/15 ans) sera proposée. Elle fait 2,7 km.

Les inscriptions se font dorénavant sur place, dimanche entre 8h30 et 9h au stade Laquerbe de Bayeux.

Participez aussi à une marche de 7,4 km qui se fera sur le parcours de la course en faveur de l'association "Honorine lève-toi".

Les premiers départs des courses seront donnés à 9h30. Toutes les infos sont à retrouver sur www.mairie-bayeux.fr

Ecoutez André Russeau, au service des sports, nosu présenter cette course: