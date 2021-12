Rouen : la Caisse des Dépôts soutient l'Historial Jeanne d'Arc

Concrètement, la Caisse des Dépôts va verser, sur trois ans, une subvention de 220.000 € à la Crea, à l'origine du projet. Cette somme doit permettre de financer une partie de l'élaboration du scénario muséographique puis sa réalisation, mais aussi une étude de faisabilité du projet de restauration. "Nous sommes heureux de renforcer l'attractivité touristique de Rouen et de la Haute-Normandie qui avait, me semble-t-il, été sous-valorisée", a exprimé Jean-Pierre Jouyet, le président de la Caisse des Dépôts, jeudi 29 août, à l'archevêché de Rouen, où sera installé le futur Historial Jeanne d'Arc.

Celui-ci, voulu par Laurent Fabius alors qu'il était encore président de la Crea, doit ouvrir ses portes début 2015. Le coût du chantier est estimé à 10,6 millions d'euros. L'objectif de la communauté d'agglomération est de présenter la vie de Jeanne d'Arc et son héritage à travers les siècles, grâce à une scénographie moderne et ambitieuse. D'où le nom "d'historial" et non de musée. Les dernières technologies numériques, dont la 3D, y auront une place centrale.

C'est l'agence parisienne Clémence Farell qui a été choisie pour concevoir la scénographie et la muséographie de l'Historial.