Le premier incendie s'est déclaré à 16h sur la commune de La Bazoque, au lieu-dit Le Bosny, où le feu a détruit 3 hectares de chaume. Et vingt minutes plus tard, c'est à Ronfeugerai, au lieu-dit Les Préaux, qu'une presse agricole s'est enflammée. Là encore trois hectares sont partis en fumée, ainsi que 50m2 de bosquets et plusieurs roundballers.