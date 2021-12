Dans les pensions de famille de l’Armée du Salut de Rouen

Ludovic Coutellier, responsable du pôle logement de la fondation, décrit ces logements comme "un moyen pour des personnes fragiles, isolées et dans des situations de relative instabilité, de pouvoir s'installer durablement et d'acquérir une véritable autonomie". Contrairement aux foyers d'hébergement d'urgence, "la pension de famille n'est pas un lieu transitoire, où l'on vit en attendant mieux, il s'agit d'un véritable projet de vie et d'un habitat durable", précise-t-il.

Le lieu revêt donc un aspect chaleureux et convivial, afin de permettre aux pensionnaires de "s'ouvrir aux autres et de s'intégrer aussi bien au sein de la pension que dans la société".

Le rôle primordial des hôtes

Les hôtes, au nombre de deux par pension, sont là pour favoriser cette intégration en proposant diverses activités dans la salle commune ou bien à l'extérieur. "Ils ont un rôle presque parental. Ils aident les pensionnaires dans leurs soucis du quotidien ou bien dans leurs démarches extérieures. Ce sont des facilitateurs de vie".

Bientôt, une cinquième pension ouvrira à Rouen, un cinquième lieu de vie "où les pensionnaires pourront à nouveau se sentir utiles et reconquérir une identité sociale".

