Du 4 au 9 mai, “Passages de témoins” se dévoile

La volonté affirmée par l'équipe oreganisatrice (notre photo) est de donner une place importante à la jeunesse du monde tout en suscitant le débat sur la société d'aujourd'hui. Riche d'une cinquantaine d'évènements, le festival ne rassemble pas uniquement autour du livre mais il fédère les esprits et met en avant les institutions culturelles caennaises.



4 mai Un mardi de dessin, lecture et cinéma

Du mardi au vendredi, l'Ecole supérieure des arts et médias de Caen (ESAM), accueillera un stage de Manga qui aura lieu de 18 h à 20 h et de 14 h à 17 h le mercredi (inscriptions, tél. 02 31 30 45 40). A 18h30, une lecture du texte de Nancy Huston (photo) “Lisières”, situé entre conte de fées érotique et parabole initiatique, sera faite par l'auteure elle-même dans une mise en scène musicale en l'Eglise du Vieux Saint-Sauveur. A 20h30, l'amphithéâtre Pierre Daure se transformera en salle de cinéma pour permettre la projection du film “Pierrot le fou” réalisé par Jean-Luc Godard avec Jean-Paul Belmondo et Anna Karina. Dans ce classique du cinéma français, le protagoniste Ferdinand Griffon quitte femme et enfant pour les yeux d'un amour de jeunesse et va s'enfoncer dans un périple où se mêleront trafic d'armes et autres complots politiques. La projection sera suivie d'une rencontre avec l'historien Antoine Baecque, auteur du livre “Jean-Luc Godard” et le cinéaste Nicolas Klost.



5 mai Mille activités pour un seul mercredi !

Rendez-vous à 10 h à la Bibliothèque de Caen Guérinière pour “l'heure du conte” des tout-petits. A 10h30, la Bibliothèque de Caen centre-ville propose des Balade en tapis de lecture encore pour les petits. A 14 h, l'Ecole supérieure Arts et médias (ESAM) poursuit ses stages manga jusqu'à 17h (atelier destiné aux 15-20 ans). A 15h30, la Bibliothèque de Caen Centre-ville propose des lectures d'albums d'auteurs de jeunesse invités. La journée se poursuivra à 16 h, avec un cours public de troisième année de Licence d'Arts du spectacle qui sera donné par Jocelyn Bonnerave à l'Université de Caen. A 17h, Hughes Labrusse animera la présentation de l'ouvrage collectif “Pour Haïti” écrit par près de 130 poètes du monde entier, à la bibliothèque du centre ville. A 17h30, l'auteur-scénariste de BD, Thomas Cadène, rencontrera le public autour de son soap numérique à la bibliothèque du Chemin vert. A 18h30, rencontre avec l'éditeur de manga Laurent Bruel à L'ESAM. A 18h30, rencontre avec Didier Eribon (photo) pour son livre ”Retour à Reims” à l'église du Vieux Saint-Sauveur.



6 mai Jeudi, le livre se livre...

Dès 10 h, l'impact du numérique sur la filière du livre sera étudié à l'Ecole Supérieure Arts et Médias lors d'un forum interprofessionnel sur la filière “livres” en Normandie. Parmi les invités seront présents Thomas Cadène, auteur de BD numérique, Hervé Le Crosnier de C&F éditions, Charles Kermarec de la librairie Dialogues à Brest, Christian Gautier de la librairie le Passage à Alençon, le député Patrick Bloche et bien d'autres. A 18 h, les stages de mangas de l'Ecole supérieure Arts et médias continuent. A 18h30, Arnaud Cathrine sera seul en scène pour lire le journal intime de Benjamin Lorca à l'église du Vieux Saint-Sauveur. A 20 h, à l'IMEC, rencontre avec Teresa Cremisi (photo), présidente des éditions Flammarion, entrée dans le monde de l'édition en tant que lexicographe, entrée libre. A 21h30, spectacle de David Lescot, La commission centrale de l'enfance, à l'église du vieux Saint-Sauveur.



7 mai Vendredi, il y a l'embarras du choix

A 10h, rencontre avec Frédéric Kessler, auteur illustrateur d'histoires pour enfants à la Bibliothèque de la Pierre Heuzé. A 17h30, salle de l'Echiquier du Château, inauguration en présence des invités iraniens, avec des lectures bilingues, de “Poésie iranienne”. A 18h, stage de Manga à l'ESAM. A 18h30 le Café des Images à Hérouville propose une soirée dédiée à l'Orient : à 18h30, projection des Chats persans, suivie à 20h15 d'une pause musicale avec Ashkan Kooshanejad et Negar Shaghaghi, acteurs du film et musiciens du groupe Take It Easy Hospital (photo).Ensuite, rencontre avec Mojdeh Famili, spécialiste du cinéma iranien, et Armin Arefi, écrivain. A 21h, projection du film “A propos d'Elly” d'Ashgar Farhadi. Enfin à 21h, le Cargö organise un BD-Concert avec “un homme est mort”, d'après la BD de Kris et Davodeau .



8 mai Samedi, le château est pris d'assaut

Dès 10h, salle des remparts, le Village Jeunesse organise des ateliers et lectures pour petits et grands. Toujours à10h, les stands du salon du livre s'ouvrent au public. De 11h à 19h, des rencontres et débats se tiennent au Kiosque. A 11h30, projection d'un documentaire concernant la jeunesse africaine à l'auditorium du Musée des Beaux-arts. Elle sera suivie à 14h30 d'un forum sur le thème “Nos idéaux, notre jeunesse”. A 16h, il sera question de L'esprit de résistance, d'hier à aujourd'hui. Enfin à 17h30, Caen dans l'après 68 sera au centre de toutes les préoccupations. Dès 11h, l'église du Vieux Saint Sauveur accueillera une journée spéciale pour l'Iran avec la projection de documentaires à 11h, 13h30 et 14h30. S'en suivra une rencontre autour du thème “Iran, la voix de l'exil”. Dès 11h, l'Echiquier accueillera également des rencontres jusqu'à 18h30. De 19 h à 22h30, l'église du Vieux Saint-Sauveur sera bercée aux rythmes de la musique iranienne. Enfin à 23h, le groupe Tokyo Decadance (photo) aura carte blanche pour nous faire passer une nuit blanche au Cargö.



9 mai Dimanche, le festival s'achève

Dès 10h, le Village Jeunesse, situé dans la salle des remparts du château, s'anime et le jardin des simples devient le Jardin de nos chimères. En parallèle, les stands du salon du livre s'ouvrent au public. A 11h, Le Kiosque accueille des professionnels du livre jusqu'à 19h. A 11h30 et 14h30, l'auditorium du Musée des Beaux-arts propose une matinée documentaire sur la jeunesse de plomb en Italie avec la projection du film “Les derniers jours d'une icône : aldo Moro”, d'Emmanuel Amara et Arnaud Hamelin. De 11h30 à 14 h, l'auditorium du Musée des Beaux-arts accueille le forum sur le thème “Nos idéaux, notre jeunesse”. A 14h30, rencontre avec Jean-Noël Schifano, Gilda Piersanti, écrivains, et Philippe Foro, de l'Université de Toulouse II. A 16 h, présentation du film Guibert cinéma. Puis à 17h30, forum sur le thème “avoir vingt ans ”. A 19 h, le Centre Chorégraphique National de Caen Basse-Normandie donne carte blanche au danseur et chorégraphe iranien Afshin Ghaffarian (photo) qui clôturera cette année 2010 consacrée à l'Iran.





