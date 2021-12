Ligue 2 : le bel été malherbiste

A l’inverse de l’an passé à la même époque, les Rouge et Bleu ont déjà clairement affiché la couleur. Ils n’ont qu’un objectif en tête et veulent s’offrir un aller simple pour l’étage supérieur, en mai prochain.

La victoire très convaincante contre Créteil (3-0), à l’occasion de la troisième journée du championnat, a permis aux hommes de Patrice Garande de conserver la première place. "Pour l’instant, le classement est anecdotique et nous ne pourrons tirer un premier bilan que début septembre après avoir joué Troyes et Metz qui s’annoncent comme deux concurrents sérieux dans la course à la montée", estime Jérôme Rothen, auteur d’une merveille de passe pour l’ouverture du score de Mathias Autret (1-0, 24e).

Premier gros test

Bien que cette victoire contre Créteil soit à relativiser compte tenu du faible potentiel technique de l’adversaire, la machine malherbiste semble bel et bien lancée. "Je me sens moins seul devant", ne cache pas l’avant-centre Mathieu Duhamel auteur de trois buts en autant de matchs disputés. "Le groupe semble plus fort que l’an passé sur le plan offensif et il va donc falloir s’en servir."

Le déplacement à Troyes pour défier l’ESTAC qui vient de descendre de Ligue 1, vendredi 23 août, servira de premier test. Avant la victoire sur Créteil (3-0), les Malherbistes n’avaient réussi que deux fois ces 30 dernières années, à enchaîner trois succès en début de championnat. Pareil exploit avait ainsi été réalisé en 2006-2007, avant un match nul à Amiens (J4, 2-2), puis lors de la saison 2009-2010, avant de partager les points à Châteauroux (J4, 1-1). La bande de Garande fera-t-elle mieux que les protégés de Dumas ? La réponse sera donc donnée ce vendredi 23 août à Troyes.