Observatoire de Rouen : ils scrutent l'univers en pleine ville

Et pourtant, plusieurs soirs par mois, une poignée de passionnés se donnent rendez-vous derrière la Fontaine Sainte-Marie pour traquer les étoiles et les planètes. Dans un petit bâtiment en béton, le coeur de l'observatoire de Rouen, fondé en 1884 (lire ci-dessous), bat toujours. Lors de la dernière "Nuit des étoiles", le 10 août, près de 200 anonymes se sont pressés autour des instruments d'observation conservés habituellement à l'abri des regards. Le ciel attise toujours autant la curiosité populaire.

A la tête de l'association, on retrouve un certain Eric Mandon, professeur de mathématiques de son état et scientifique jusqu'au bout de la pupille. Lui et quelques autres fidèles font vivre ce lieu atypique d'observation astronomique amateure, où la notion de pédagogie donne sens à ses actions. Ainsi, tous les premiers samedis soirs du mois, les portes s'ouvrent pour le grand public.

"S'il ne fait pas beau, nous proposons des conférences, des projections ou une séance sous notre planétarium?", explique le président. Des groupes scolaires peuvent également venir découvrir les astres, sur demande.

Trois instruments d'observation sont utilisés sur place, dont le plus emblématique est la lunette de 160 mm acquise en 1895. Bien plus récents, un télescope de 300mm de diamètre et un télescope Schmidt Cassegrain de 254 mm de diamètre, muni d'une caméra, permettent de percer plus précisément encore les mystère de la galaxie. "Nous observons et photographions également le ciel profond à la campagne avec un télescope de 260 mm de diamètre", précise Eric Mandon.



Révolution numérique

Ne croyez pas pour autant que, depuis Rouen, le ciel est insondable. Certes, la pollution lumineuse est un ennemi, mais grâce aux nouvelles technologies et à la photographie numérique, la douzaine de membres actifs de l'observatoire (sur une quarantaine d'adhérents) réalisent quelques très belles prises. Immortalisées. "Des clichés impensables il y a quelques années encore avec la photographie argentique", se réjouit Eric Mandon. Certains membres sont davantage portés sur la théorie, comme Guy Chollet, le trésorier de l'association, d'autres sur l'observation pure et d'autres encore sur la technique.

Un observatoire nécessite de l'entretien et des moyens. Si la Ville de Rouen continue à soutenir l'observatoire, ce n'est plus le cas par exemple depuis quelques années du Conseil général de Seine-Maritime. "Notre association est l'une des plus vieilles du département. C'est dommage que nos élus aient tendance à exclure les sciences de la culture", regrette Eric Mandon. "Eduquer à la science est un travail de longue haleine". La présence de nombreux jeunes lors d'ouvertures au public le démontre: la soif de connaissance face à l'infini de l'univers est plus que jamais d'actualité.

La tête dans les étoiles depuis 129 ans

L'observatoire astronomique de Rouen a vu le jour en 1884 grâce à la volonté d'un homme, professeur de mathématiques : Ludovic Gully. L'année d'après, grâce à un télescope de 160 mm toujours exposé dans les murs, il a découvert la supernova S Andromedea, dans la galaxie d'Andromède. Dix ans plus tard, il dota les lieux de la lunette de 160 mm toujours utilisée aujourd'hui et classée monument historique. Son inauguration s'est déroulée en présence de Camille Flammarion, président d'honneur de l'observatoire.

L'observatoire de Rouen atteint rapidement une belle renommée. A cheval entre les deux siècles, il reçut même le soutien prestigieux de l'américaine Dorothea Klumpke, première femme à obtenir le titre de Docteur en Astronomie à la Sorbonne. En 1910, fait d'arme marquant, l'observatoire parvint à photographier la comète de Halley, le 30 mai, à 22h08, précisent encore les documents de l'époque.

Pratique. Observatoire de Rouen, impasse Adrien Auzout, terre-plein de la Fontaine Sainte-Marie, 76000 Rouen. Tél. 02 35 88 01 96. Mail : observatoire.populaire.rouen@orange.fr.

Tous les premiers samedis du mois, à 21h30, les membres de l’observatoire de Rouen ouvrent leurs portes au grand public. Prochaine date : le 7 septembre.

Le site internet de l'observatoire de Rouen

Repères

Samedis. Tous les premiers samedis du mois, à 21h30, les membres de l’observatoire de Rouen ouvrent leurs portes au grand public. Prochaine date : le 7 septembre.

Méthode. Une lunette est composée généralement de deux lentilles, tandis qu’un télescope est composé d’un miroir sphérique réfléchissant la lumière vers un foyer.

Inquiétude. L’association demande à la Ville de Rouen de prendre des mesures visant à mieux sécuriser le lieu, très prisé des taggeurs.