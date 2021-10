L'autre famille de Jeanine

Jeanine Coisel est une fidèle entre les fidèles. Elle est aux côtés des joueurs caennais depuis plus de dix ans, à l'époque où Gaby Calderon était l'entraîneur du Stade Malherbe Caen. 'Il a vu que je n'étais pas bien dans ma peau car j'avais perdu mon mari quelques années plus tôt”, raconte-t-elle. 'Il m'a dit 'tu viens avec moi” et c'est comme cela que j'ai commencé à suivre les joueurs. Ils me racontaient leurs soucis et j'étais là pour leur remonter le moral.” Jeanine est devenue un élément incontournable d'un club qu'elle considère comme une 'grande famille” et dont elle connaît tout le monde, du personnel administratif au président Jean-François Fortin, 'un homme formidable”, en passant par les jeunes du centre de formation.

Avant chaque match, le rituel est immuable. “Ninja”, comme elle est surnommée à Caen, accueille les joueurs sur le parking et ne doit pas manquer la bise ni la tape dans le dos avant leur entrée aux vestiaires. “Il y a un peu de superstition là-dedans”, dit-elle en souriant.



