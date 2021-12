Elodie Bellemaison poursuit son combat pour récupérer son fils de 2 ans et demi enlevé par son père en Egypte en novembre dernier. Au vu des événements de violence quotidienne dans ce pays du nord de l'Afrique, la situation se fait urgente, et la maman interpelle l'Etat pour raccourcir les délais administratifs. "Je sais qu’il vit chez ses grands-parents, dans un village près du Caire. Ce qui me chagrine le plus, c’est l’état psychologique de mon enfant. J’ai pu lui parler une seule fois sur Internet... Il ne parle plus du tout français. Il est conditionné”.

Pays d'Auge : l'appel à l'aide d'une maman Impossible de lire le son.

“Je continue mes démarches tant bien que mal puisque pour le moment, rien ne bouge. Je voudrais que les choses évoluent un peu plus du côté du ministère des affaires étrangères. C’est très long. J’en ai marre de batailler... Je n’ai pas le droit de voir mon fils. J’ai juste le droit d’attendre et de payer toutes les démarches...", a expliqué la jeune maman au micro de Tendance Ouest.