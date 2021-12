Caen : les étudiants en Santé déjà dans le bain

D'une certaine manière, il s'agissait pour eux d'une pré-rentrée. "Eux" ce sont des étudiants qui début septembre entameront leur première année des études de santé (Paces ; pharmacie, médecine, sage-femme et odontologie). Ils étaient 600 à suivre aujourd'hui les premières instructions et autres conseils de 45 tuteurs, dans le cadre de ce stage préparatoire gratuit qui évoque déjà le concours du printemps prochain. Ils devraient être 800 dès demain.Le stage s'achèvera le 30 août.

"L'idée de faire ce tutorat est venue du fait que les étudiants en Paces ont suivi des parcours différents et ont donc besoin d'une remise à niveau globale pour qu'ils sachent tous à quoi ils doivent s'attendre lors de cette première année. On s'est aussi rendu compte que certains pouvaient s'acheter des cours et nous souhaitions que tout le monde puisse bénéficier d'un stage gratuit quelque soit son budget", explique Matthieu Thomazo, président du Tutorat. Ils seront environ 1 100 étudiants Paces à Caen à la rentrée prochaine.

Retrouvez le site de ce stage préparatoire.

Audio > Réactions d'étudiants à l'issue de cette première journée de stage.