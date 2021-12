Double frayeur samedi soir à Falaise

La première disparition signalée, est celle de la vieille dame âgée de 90 ans, partie se balader dans un bois à Eraines à l'est de Falaise. Sa fille inquiète de ne pas la voir revenir a alors alerté les gendarmes vers 17H45. Soit quelques minutes avant la mère de la fillette portée disparue non de là, cette fois-ci au nord de Falaise à Aubigny.

Une trentaine de gendarmes parmi lesquels une équipe cynophile a alors été mobilisée pour tenter de les retrouver.

Finalement, les deux disparues ont été retrouvées un peu plus d'une heure après leur disparition. L'une et l'autre etaient saines et sauves.