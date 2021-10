Cuisine incisive avec le lapin

Lapin en cocotte aux jeunes légumes



Pour 4 personnes



Préparation : 30 minutes

Cuisson : 18 minutes



Ingrédients :



2 râbles et 4 cuisses de lapin

30 g de beurre

1 cuillerée de miel

5 cl de vinaigre de vin

8 carottes

8 navets

80 g de pois gourmands

100 g de haricots verts

60 g de beurre

5 g de feuilles d'estragon



Assaisonner la fricassée de lapin, la dorer au beurre et au miel dans une cocotte, déglacer au vinaigre.

Cuire 8 minutes sur le coin du feu.

Eplucher délicatement et cuire les légumes à l'eau bouillante salée. Les égoutter.

Placer dans la cocotte la fricassée, la recouvrir de la garniture et du jus de lapin. Mettre le couvercle et fermer hermétiquement.

Cuire à four chaud (th. 8) pendant 10 minutes et servir après 10 minutes de repos.





