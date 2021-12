Le coup d'envoi du Festival Jazz en Baie 2013, c'est ce soir !

Au coeur de l'été, "Jazz en Baie" s'empare de la Baie du Mont-Saint-Michel. Pour la 4ème année consécutive, le festival s'inscrit parmi les événements incontournables de ce haut lieu touristique.

Du 9 au 18 août 2013, il invite le public à se laisser guider par la musique et le Jazz entre les villes et communes de la Baie. De Granville à Genêts et dans chacune des huit communes partenaires, artistes renommés et ceux révélés par le tremplin feront vibrer le littoral normand grâce à une programmation éclectique présentant la diversité de cette musique.

Cette programmation séduira les passionés comme les amateurs avec en tête d'affiche : Trilok Gurtu, Pee Wee Ellis, Jesse Davis Quintet, Manu Katche, China Moses, Nice Jazz Orchestra, Sanseverino.

Ecoutez Pierre Betton, directeur du Festival nous présenter cette 4ème édition au micro Tendance Ouest d'Ilias.