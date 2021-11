Il chute de son scooteur après avoir bu 5 litres de bière !

Un homme âgé de 29 ans, pilotait son scooteur, avec 2 g 84 d’alcool dans le sang ce vendredi 2 août, en plein après-midi à Cherbourg, rue Becquerel.

C’est après avoir chuté vers 16h30, que la police est intervenue. L’homme était ivre, et pour cause, il a reconnu à l’issue de son placement en cellule de dégrisement, avoir consommé 5 litres de bière et fumé du cannabis.

Cet habitant d’ Equeurdreville-Hainneville est sorti de garde à vue, en fin de matinée ce samedi 03 août. Il sera convoqué prochainement devant la justice.