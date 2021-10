Caen vous offre ses petites coccinelles

Jusqu'au 9 juillet, le Jardin des plantes de Caen donne un coup de main aux jardiniers en herbe et confirmés. Pour lutter contre les pucerons en évitant l'usage de produits chimiques, il distribue gratuitement des oeufs de coccinelle. Et c'est efficace! 2 400 petites boîtes contenant des pontes sont offertes, accompagnées des conseils et des horticulteurs municipaux. La distribution a lieu tous les vendredis entre 9 h et 11 h, au Jardin des plantes, 5 place Blot à Caen. Accès par le périphérique Nord, sortie 6, Vallée des Jardins.







