CAMELIA JORDANA

Depuis le début de la semaine, vous découvrez le premier titre de Camélia Jordana sur Tendance Ouest "Non, non, non", extrait de son premier album éponyme. en 2009, la toute jeune Hyéroise, très mature, participe à l'émission "Nouvelle star" de M6. Eliminée en demi finale, sa puissance d'interprétation et sa voix à forte identité ne passent pas inaperçu. J'aime son grain de voix très identifiable, j'aime moins la couleur générale du titre. Ceci dit, c'est une chanteuse... et ça fait du bien ! A vous de juger !

