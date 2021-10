L'État lui prélève son revenu minimum

Des membres de l'association des chômeurs du Calvados (AC14) se sont déplacés mardi 13 avril à la Trésorerie générale de Caen. Ce rassemblement avait pour but de soutenir un demandeur d'emploi qui s'est vu prélever le montant de son allocation spécifique de solidarité (ASS) par le Trésor public. Motif : il ne pouvait pas payer sa taxe foncière. Luc est propriétaire d'un appartement et était jusqu'à maintenant exonéré de taxe d'habitation. Le fait d'avoir logé 'gracieusement” un de ses amis a changé la donne aux yeux des finances publiques. Aujourd'hui, Luc doit 2 000€ à l'État. Mais ce n'est pas tout. Ne pouvant régler la facture, cet homme de 52 ans a reçu un avis à tiers détenteur pour son compte bancaire par le Trésor Public. Aujourd'hui, il touche 460€ par mois au titre de l'ASS et l'État lui en reprend 433€ ! Les bureaux de la Trésorerie générale ont fermé leurs portes le temps de la manifestation, excluant toute négociation.



