Emploi : le nombre de demandeurs d'emploi augmente en Haute-Normandie

Fin juin ils étaient 102.609 demandeurs d'emploi de catégorie A à être inscrit à Pôle Emploi en Haute-Normandie soit 0.1% de plus qu'à la fin du mois de mai dernier. Sur un an, ce nombre est en hausse de 11.1%. En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A est en hausse de 0.5%.

Par contre le nombre de demandeurs d'emploi inscrits dans les catéories A, B et C a diminué de 0.3%. Sur un an ce nombre a augmenté de 7.5%.

Dans le détail, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 0.2% en Seine-Maritime mais diminué de 0.1% dans l'Eure par rapport à la fin mai 2013.