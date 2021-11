23ème Translutine à Luc-sur-mer

La translutine c'est 10,2 km en semi-nocturne sur la plage à marée basse avec des passages sur le sable mouillé et des remontées de digue. A partir de 19h pour les jeunes et 20h30 pour 10,2 km sur la plage (face à la pendule). Il est encore possible de s'inscrire jusqu'à 1h avant la course, il suffit de présenter un certificat médical.

Plus d'infos ICI

Ecoutez, Jean-Michel Normand, Président de l'association.