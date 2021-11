Notre sélection cinéma de la semaine : Pacific Rim

Merveilles de la technologie et pilotés par deux humains, dont les cerveaux sont connectés, et qui sont capables de se battre comme des hommes. Mais les Kaiju sont de plus en plus nombreux, et l’apocalypse est proche. Mais les chefs d’État ne font plus confiance à ce genre de riposte et ils suppriment les crédits à Stacker Pentecost, en charge du programme.

Sans acteur très connu et avec un budget de 190 millions de dollars, Guillermo Del Toro signe un blockbuster stupéfiant, qui met en scène l’ultime combat entre des créatures monstrueuses surgies des profondeurs de l’océan et des robots ultrasophistiqués. Les immeubles s’effondrent comme des châteaux de cartes, les conteneurs et les bateaux servent de projectiles, et le spectateur en prend plein la vue, tellement c’est bien filmé, avec des effets spéciaux éblouissants, le tout magnifié par un extraordinaire 3D. Le problème, c’est que le scénario n’a pas été aussi travaillé que les décors et les trucages, et la psychologie des personnages à peine effleurée.

Le résultat est un film éblouissant sur le plan visuel, mais décevant sur le plan de l’histoire. Tellement décevant que l’on finit par trouver le temps un peu long.

Science-fiction américaine en 3D. De Guillermo Del Toro (2013), avec Charlie Hunnam (Raleigh Becket), Idris Elba (Stacker Pentecost), Rinko Kikuchi (Mako Mori), Charlie Day (Dr. Newton Geizler), Ron Perlman (Hannibal Chau) (2 h 10)