Flashback sur les tubes de l'été : les années 70 de Nino Ferrer à Patrick Hernandez

La playlist "Soleil" des années 70 :

01. Free, "All Right Now" (1970)

Porté par la voix de Paul Rodgers et la guitare de Paul Kossoff, Free a connu son apogée en juin 1970 avec l'album "Fire and Water" et le tube "All Right Now". Le groupe a joué en août de cette même année au Festival de l'île de Wight aux côtés des Who et de Jimi Hendrix.

Lien vidéo : http://youtu.be/siMFORx8uO8

02. Tom Jones, "She's a Lady" (1971)

Écrite par Paul Anka et interprété par Tom Jones, "She's a Lady" est l'un des nombreux tubes du chanteur britannique élu artiste du millénaire par le magazine Rock&Folk en 1999.

Lien vidéo : http://youtu.be/zGs5Js7FVHo

03. Michel Sardou, "La Maladie d'amour" (1973)

Titre incontournable de l'été 1973, "La Maladie d'amour" de Michel Sardou, cosigné avec Yves Dessca pour les paroles et Jacques Revaux pour la musique, envahit les bals, les discothèques et les ondes dans toute la France, s'imposant même près de dix semaines en tête du hit-parade de RTL.

Lien vidéo : http://youtu.be/dGvN3seTy7c

04. Nino Ferrer, "Le Sud" (1975)

En tête des charts pendant quatre semaines, ce titre, considéré comme le dernier tube de l'artiste, fait référence au pays d'enfance de Nino Ferrer, la Nouvelle-Calédonie.

Lien vidéo : http://youtu.be/Ahyzb47QwPA

05. Joe Dassin, "L'été indien" (1975)

"L'Été indien" de Toto Cutugno et de Vito Pallavicini, sorti en mai 1975, est le plus grand succès de la carrière de Joe Dassin. Destiné à l'origine à Claude François, le titre, écoulé à deux millions d'exemplaires dans le monde, est sorti dans 25 pays.

Lien vidéo : http://youtu.be/oTLFfRofVcw

06. Boney M, "Ma Baker" (1977)

Le quatuor disco s'invite dans les discothèques du monde entier avec les hits "Daddy Cool", "Ma Baker", "Rivers of Babylon" ou "Rasputin". Le tube fait référence à Kate Barker, surnommée Ma Barker, une femme à la tête d'un gang constitué de ses propres enfants, dans les années 1920.

Lien vidéo : http://youtu.be/oR6eKmqSEa0

07. Laurent Voulzy, "Rockollection" (1977)

Le tube de l'été 77 en France, "Rockollection", compte parmi les grands succès de Laurent Voulzy. Ce morceau, écrit par Alain Souchon et composé par Laurent Voulzy, alterne couplets en français et extraits de titres des Beatles, de Dylan ou Donovan.

Lien vidéo : http://youtu.be/WC2zqLyT9Yk

08. Eagles, "Hotel California" (1977)

Extrait d'un album qui s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde, Grammy Award du disque de l'année, "Hotel California" compte parmi les 500 plus grandes chansons de tous les temps selon Rolling Stone.

Lien vidéo : http://youtu.be/NUbTW928sMU

09. Queen, "We Will Rock You" (1978)

Considérée comme l'une des chansons les plus populaires de Queen avec "We Are the Champions", "We Will Rock You" figure dans l'album "News of the World". Le titre s'est classé à la première place des hit-parades dans le monde entier.

Lien vidéo : http://youtu.be/-tJYN-eG1zk

10. Patrick Hernandez, "Born To Be Alive" (1979)

Succès mondial, "Born To Be Alive", seul tube de Patrick Hernandez, s'est placé à la première place du hit-parade français durant quatre mois à partir de juin 1979.

Lien vidéo : http://youtu.be/9UaJAnnipkY