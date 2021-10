Les sorties de la semaine: Le Melies à Bayeux

Synopsis de Camping 2:

Arcachon. Mois d’août. Jean-Pierre Savelli, employé aux Mutuelles d’Assurances de Clermont-Ferrand, apprend que Valérie, sa fiancée, veut faire un break. Pour se ressourcer et retrouver calme et sérénité, il décide de changer de destination de vacances... Il atterrit au Camping des Flots Bleus et tombe sur Patrick Chirac et sa bande de campeurs irréductibles. Les vacances peuvent commencer ! Apéro

Avis Tendance Ouest:

Après Camping en 2006, Fabien Onteniente nous livre ici un film rigolo qui plaiera aux familles pour les vacances scolaires. De bons gags mais pas de surprise dans ce film qui reprend les codes du premier opus. Malgré que l'effet de surprise soit passé, on est content de retrouver toute l'équipe de Patrick Chirac.