SM Caen- VA (2-2) : Une première période séduisante ! Impossible de lire le son.

Pour leur 3e sortie préparatoire, les Malherbistes de Patrice Garande avaient un premier test à passer face à Valenciennes, formation de Ligue 1. Avec six recrues alignées dans le onze de départ, l'escouade normande n'a pourtant pas cherché son rythme et s'est montrée incisive, notamment grâce à son trio de milieu de terrain, Agouazi, Kanté, Rothen. Jérôme Rothen, qui endossait, 16 ans après son premier match professionnel avec Caen, de nouveau la tunique malherbiste, y est même allé de son but, sur penalty à la demi-heure de jeu pour donner un avantage mérité aux siens à la pause (2-1). Comme prévu, Patrice Garande a procédé à nombre de changements à l'heure de jeu, la qualité de jeu s'en ressentant de manière fort logique. Au final, Valenciennes reviendra à la parité à vingt minutes du terme (2-2).La fiche du match :Arbitres : M. Jaffredo assisté de MM. Esneu et EvenoCAEN : Perquis, Appiah (Raineau 60e), Pierre (M'Boné 45e), Saad (Pierre 69e), Seube (Calvé 60e), Agouazi (cap) (Beaulieu 60e), Kanté (Fajr 45e), Rothen (Lemar 45e), Kodjia (Nabab 60e), Autret (Montaroup 60e), Duhamel (Kodjia 75e), entr : Patrice GarandeVALENCIENNES : Leca, Mater (Lala 45e), Rose (Kerjean 70e), Bong (Angoua 45e), Néry (Djuric 45e), Saez, Ducourtioux (Chitu 45e), Enza Yamissi, Dossevi (Da Silva 45e), Pujol (cap), Melikson (Musuaku 45e), entr : Daniel SanchezButs : Caen : Autret (10e), Rothen (33e sp), Valenciennes : Melikson (16e), Chitu (69e).Ecoutez ci-dessous les réactions de Jérôme Rothen et Patrice Garande au micro de Sylvain Letouzé.La dernière rencontre de préparation aura lieu samedi 27 juillet au stade de Venoix face à Reims.